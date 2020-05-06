Abdulkadir Selvi: Türk Tabipleri Odası, meslek odalarının seçim sistemi düzenlemesi paketinden çıkarıldı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, barolar ve meslek odalarının seçim sisteminin değişmesine yönelik düzenlemede Türk Tabipleri Birliği'nin muaf tutulduğunu ileri sürdü. Selvi, "Türk Tabipleri Birliği, hendek savaşları sırasında PKK’ya destek veren açıklamaları nedeniyle şimşekleri üzerine çekmişti. Barolar birinci sırada geliyorsa, ikinci sırada Türk Tabipleri Birliği yer alıyordu. Ancak paketten çıkarıldı. Neden? Koronavirüs'le mücadele sürecinde sağlıkçılarımız fedakârca çalışırken, böyle bir düzenlemenin yapılması doğru bulunmadı. Türk Tabipleri Birliği’ni pandemi kurtardı demek daha doğru olur." düşüncesini dile getirdi.

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Selvi seçim sistemine ilişkin nispi temsil sistemi getirileceğini belirterek, " Meclis açıldıktan sonra ilk iş, baroların seçim sistemini değiştiren yasal düzenleme olacak. Çünkü baroların seçimi ekim ayında başlıyor. 2021 yılı mayıs ayında ise Türkiye Barolar Birliği’nin seçimi var. Mevcut sistemde en çok üyeye sahip olan İstanbul ve Ankara barosunun etkin oluyor. Ama daha çok marjinal gruplar organize hareket ettiği için baroların yönetimlerini ele geçiriyorlar." görüşünü savundu.

Selvi, "Ha, bir de sürpriz var. Sadece baroların seçim sistemi değiştirilmiyor. Mühendis odalarının seçim sistemi de değiştiriliyor. Mimar ve mühendis odaları, elektrik mühendisleri odaları gibi mühendis odaları bundan etkilenecek. Onlar için de nispi seçim sistemi getiriliyor." ifadesini kullandı.

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