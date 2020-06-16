Abdulkadir Selvi: TSK bir süredir PKK’nın Kandil’i, Sincar’a taşıdığına dair tespitlerde bulunuyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde geçen gece başlattığı "Pençe-Kartal Operasyonu'nu bugünkü köşesine taşıdı.

Selvi, "Türk Silahlı Kuvvetleri önceden de Irak’ın kuzeyine harekât düzenliyordu. Ancak daha çok gir-çık şeklinde cereyan ediyordu. Pençe harekâtıyla birlikte sınırlarımızdan içeriye doğru üs bölgeleri kurarak ilerliyoruz. Tabii PKK’lılar da boş durmuyor. TSK bir süredir PKK’nın Kandil’i, Sincar’a taşıdığına dair tespitlerde bulunuyor. Sincar, PKK’nın Kandil’le Suriye arasında irtibatını sağlayan en stratejik üslerinden biri. Kandil’e olduğu gibi Sincar’a da PKK’yı Amerikalılar yerleştirdi. DEAŞ’la mücadele kılıfı altında." ifadesini kullandı.

Selvi, "PKK’nın Kandil’i Sincar’a taşıma hazırlıkları uzun bir süre takip ediliyor. PKK oraya inşaatlar yapıyor. Sığınaklar, silah depoları, eğitim alanları gibi. Hatta koronavirüsü bahane ederek sağlık merkezi de kuruyorlar. Yapılan değerlendirmelerde PKK’nın Sincar’ı Kandil’leştirme hazırlıklarının belirli bir seviyeye ulaştığı sonucuna varılıyor. Harekât için hazırlıklar yapılıyor. Özellikle de Karaçok bölgesinde çalışmalar yapıldığı için orası hedef alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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