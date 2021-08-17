Abdulkadir Selvi: Tribünlerde nefret dilini körükleyen slogan attıranların stadyumlara girmeleri yasaklanacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, tribünlerde nefret söylemini körükleyen slogan attıranların tespit edilerek stadyumlara girişlerinin engelleneceğini yazdı.

"Yabancı düşmanlığını Ümit Özdağ’ın paylaşımları üzerinden takip ediyorum" diyen Selvi, "Ümit Özdağ’ın bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş’ı kutlayan mesajı da o nedenle dikkatimden kaçmadı. Ümit Özdağ, Çaykur Rizespor maçından sonra Beşiktaş’ı tebrik etti. Ancak maçı kazandığı için değil, maçta Beşiktaş tribünlerinden atılan, “Ülkede mülteci istemiyoruz” sloganı için tebrik etti. Ümit Özdağ’ın futbolla bu denli ilgili olduğunu bilmiyordum. Çünkü daha önce spor müsabakalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına tanık olmamıştım. Ümit Özdağ aynı gün bir de Altay-Kayserispor maçından bir paylaşımda bulundu. Hem de, “An itibarı ile İzmir’de, Altay-Kayseri maçı. Altay taraftarı haykırıyor. Bravo Altay!” notunu düşerek. Ümit Özdağ’ı heyecanlandıran belli ki Altay tribünlerinden atılan, “Ülkede mülteci istemiyoruz” sloganıydı. Dikkatinizi çekti mi? Biri İzmir’de, diğeri İstanbul’da. Biri Altay, diğeri Beşiktaş tribünleri ama atılan slogan aynı. Hem de kelimesi kelimesine aynı" ifadelerini kullandı.

Tribünlerde nefret dilini körükleyen sloganlar atılmasının ciddi bir güvenlik sorununa dönüştüğünü belirten Selvi, "O nedenle spor karşılaşmalarında tribünlerde nefret dilini körükleyen slogan attıranlar tespit edilip, lig bitene kadar stadyumlara girmeleri yasaklanacak" dedi.

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TIKLAYIN - Beşiktaş tribünlerinden "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları atıldı