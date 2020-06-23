Cumhurbaşkanlığı kabinesinin iki yılı tamamlamak üzere olduğunu hatırlatan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Takvim yaklaşıyor, Erdoğan Ankara dışına çıkınca bakanlık beklentisi içinde olanları yine bir heyecan bastı" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Bir milletvekili, 'Bakanların 2 yılı tamamlamaları gerekiyor' dedi. Başkanlık sisteminin ilk kabinesi işbaşında. Ayrıca bakanlar, milletvekili olmadığı için özlük hakları konusunda hangi düzenlemeye tabi oldukları pek bilinmiyor. Biliyorsunuz, ilk başlarda bakanlara ödenecek maaş konusunda da bir tereddüt yaşanmıştı. O nedenle 2 yıl şartı tam anlaşılmayınca milletvekili, 'Bakanlar, özlük hakları açısından milletvekilleriyle aynı hükümlere tabi. Milletvekillerinin emekli olmak için 2 yılı doldurmaları gerekiyor. Kabine üyeleri de bakan olarak emekli olabilmek için görevlerinde 2 yılı tamamlamaları şart' dedi. Tabii bir bakanın değişmesi gerekiyorsa Tayyip Bey’in 'Bekleyelim, 2 yılı doldursun. Emekliliğe hak kazansın, öyle değiştirelim' diye düşüneceğini zannetmiyorum. Ulaştırma Bakanlığı’nda değişiklik ihtiyacı duydu, bir gece yarısı değişiklik yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Selvi, "Ama yine de 2 yıl süre sınırlaması önemli bir noktaydı. Milletvekilleriyle sohbet sırasında konuyu bilmediğim için sesimi çıkarmadım ama konunun uzmanlarına danıştım. Doğruladılar. “Bakanlar 2 yıl doldurmadan bakan olarak emekliliğe hak kazanamazlar' dediler. Beni SGK Kanunu’nun 43. maddesine yönlendirdiler. Cumhurbaşkanı, Meclis başkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerinin emekli aylıkları 43. maddede düzenliyor. Maddede, 'En az 2 yıl süreyle bu görevde bulunmuş olmaları halinde aylık bağlanır' deniliyor. Elbette ki bu görevler emekli aylığı için yapılmaz, elbette ki Cumhurbaşkanı kabineyi değiştirecekse 2 yıl dolsun da emekliliğe hak kazansınlar diye beklemez. Ama yine de önemli bir noktaydı. Milletvekillerinden biri, 'Demek ki bakanları şimdiye kadar 43. madde kurtarmış' diye espri yaptı. Ama bir diğeri '2 yıllık süre 10 Temmuz’da doluyor' diye hatırlattı." ifadesini kullandı.

Selvi,"Başkanlık kabinesi 10 Temmuz 2018’de kurulduğu için 2 yıllık sürenin dolmasına şunun şurasında 17 gün kaldı. Tabii bu iş takvim meselesi değil, tercih meselesi. Hem takvim yaklaşıyor, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara dışına çıktı. Bu durumda bakanlık beklentisi içinde olanları yine bir heyecan bastı." görüşünü savundu.

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