Abdulkadir Selvi: Tabii biz durur muyuz, hemen Kılıçdaroğlu'nun odasında bittik...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, dün CHP Grup Toplantısı'nın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasına gidişini, "Tabii biz durur muyuz, hemen Kılıçdaroğlu'nun odasında bittik..." sözleriyle anlattı.

Selvi bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan- Kılıçdaroğlu atışmasını şöyle aktardı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman ki, ”Her defasında ana muhalefetin başındaki zatı kaale almayayım, zırvalarına cevap vermeyeyim diyorum” deyince ben CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na bir laf edeceğini anladım.

Fazla beklemeye gerek kalmadı. Kılıçdaroğlu’na, “Şimdi duydum ki Hatay’a gidiyormuş. Hayırdır ya? Günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim” diye yüklendi.

Tabii biz durur muyuz? CHP grup toplantısının ardından bir grup gazeteci Kılıçdaroğlu’nun odasında bittik. ”Sayın Cumhurbaşkanı Hatay’a gideceğinizi belirterek ‘İhtiyacı varsa parka ve postal göndereyim‘ dedi. Ne diyorsunuz” diye sorduk. Kılıçdaroğlu, ”Parka ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum, onun haberi bile yok. Gerçekten öğrenciliğimde giydim. Bizim vatanseverliğimiz parka ve postal vatanseverliği değildir. Önce ruh olarak vatansever olacaksınız. Reklam üzerinden vatanseverlik olmaz” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu’na bu kez Cumhurbaşkanı’nın, “Sanatçılarla bizim ziyaretimizi eleştirdi ama şimdi kendisi de gidiyor” eleştirisini hatırlattık. Kılıçdaroğlu, ”Sanatçılarla gidişini eleştirmedim. Orada klarnet, eğlence, davul ve zurna yani eğlence olmasını eleştirdim. Yani 52 şehit verdikten sonra ‘Yaylalar’ türküsüyle, bilmem nelerle falan şov yapıyorsunuz. 52 şehidin olduğu yerde şov mu yapılır? Ben bunu eleştirdim. Sanatçıların o ortama alet edilmesini de doğru bulmadım” diye cevap verdi.