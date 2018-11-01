Abdulkadir Selvi: Suudi savcı neyin peşindeydi?

Kaşıkçı cinayetini soruşturmak üzere Türkiye'ye gelen Başsavcı Suud El Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile iki kez görüştükten sonra 30 Ekim'de cinayet mahalli olan Başkonsolosluk’ta incelemelerde bulundu. Suudi Başsavcı dün Türkiye'den ayrıldı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi Suudi Başsavcı’nın 4 gün süren Türkiye temaslarının, Kaşıkçı cinayetinin çözümünde bir ilerleme sağlamadığını vurgulayarak, " Bu soruyu yönelttiğim güvenlik ve yargı birimleri, koskoca bir sıfır işareti yaptılar. Suudi Başsavcı cinayeti aydınlatmak yerine tam tersine kilitledi.Belki de görevi oydu" dedi.

Abdulkadir Selvi, Başsavcı El Muceb'in Kaşıkçı’nın cep telefonu ve cinayet anına ilişkin ses kayıtlarının peşinde olduğunu iddia etti. Selvi, Başsavcının Cemal Kaşıkçı’nın cep telefonundan kimlerle görüştüğünü tespit etmeye ve cinayet anını yansıtan ses kayıtlarına ulaşmaya çalıştığını kaydetti.

"Hayati sorular cevapsız"

Yazar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Başsavcı El Muceb’e, "Kaşıkçı’nın cesedi nerede? Cinayette bir yerli işbirlikçiden söz ettiniz. Yerli işbirlikçi kim? Planlı bir cinayet olduğunu söylediniz. Kaşıkçı cinayetini kim planladı?" sorularını yönelttiğini belirterek, Başsavcı El Muceb'in soruları yanıtsız bıraktığını bildirdi.

"Mesaj verildi"

Başsavcı El Muceb'in işbirliğine açık olmadığını ifade eden Selvi, "Bu cinayet Suudlu savcının, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı koruma çabasına kurban edilemez. Kaşıkçı 2 Ekim günü katledildi. Yarın tam 1 ay olacak. Ama Suudi Arabistan’ın engellemeleri yüzünden henüz cesedine ulaşılabilmiş değil. Suudi Başsavcı’nın 4 gün süren Türkiye temasları Kaşıkçı cinayetinin çözümünde bir ilerleme sağladı mı? Bu soruyu yönelttiğim güvenlik ve yargı birimleri, koskoca bir sıfır işareti yaptılar. Suudi Başsavcı cinayeti aydınlatmak yerine tam tersine kilitledi.Belki de görevi oydu" diye yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin "Suudi savcı neyin peşindeydi?" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz