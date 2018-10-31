Abdulkadir Selvi: Suud savcı Kaşıkçı'nın telefonunun peşinde

Kaşıkçı cinayetini soruşturmak üzere Türkiye'ye gelen Başsavcı Suud el Muceb İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile iki kez görüştükten sonra dün cinayet mahalli olan Başkonsolosluğu inceledi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Görüşmeler sırasında Suudlu Başsavcı’nın cinayeti aydınlatmak için elindeki bilgileri paylaşmaktan ziyade Türkiye’nin elindeki bilgi ve belgeleri öğrenmeye çalıştığını ileri sürdü. Öte yandan yazar, Başsavcı Muceb’in temasları sırasında ısrarla Cemal Kaşıkçı’nın telefonunu istediğini aktardı. Selvi, başsavcının cinayeti aydınlatmaya değil, soruşturmayı kapatıp, Veliaht Prens’i kurtarmaya çalıştığını iddia etti.

Abdulkadir Selvi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ı iki ziyareti sırasında da ısrarla Kaşıkçı’nın cep telefonunun imajını isteyen Suud el Muceb’in tavrının Türk tarafında rahatsızlık meydana getirdiğini işaret etti.

"Başsavcı’nın tavrı Türk meslektaşlarında güvensizliğe neden oldu"

Başsavcı Muceb'in Suudi Arabistan’dayken Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığını açıkladığını hatırlatan Selvi, "Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ı iki kez ziyaret eden Suudlu Başsavcı’nın, 'Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığını açıkladınız. Peki sizce cinayeti kim planladı?' sorusuna cevap vermediği ortaya çıktı. '18 kişinin ifadesinde yerli işbirlikçinin kim olduğu ve cesedin nereye gömüldüğü yönünde verdikleri bilgilerin' talep edilmesi üzerine olumsuz karşılık veriyor. Suudlu Başsavcı’nın bu tavrı soruşturmayı yürüten Türk meslektaşlarında derin bir güvensizliğe neden oluyor.

Başsavcı bilgiyi Türk meslektaşlarından niye gizledi?

Peki bu cinayetin cesedi nerede? Suudi Arabistan’da tutuklu olan 18 kişi ile Başkonsolos Muhammed el Uteybi’nin cesedin yeri konusunda bilgi sahibi olduğu anlaşılıyor. Bunlar sorgularında cesedin nereye gömüldüğünü itiraf etmediler mi? Peki Başsavcı cesedin yeri konusundaki bilgiyi Türk meslektaşlarından niye gizledi? Çünkü Başsavcı cinayeti aydınlatmaya değil, soruşturmayı kapatıp, Veliaht Prens’i kurtarmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Abdulkadir Selvi'nin "Suud savcı Kaşıkçı’nın telefonunun peşinde" başlığıyla (31 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz