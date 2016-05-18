Abdülkadir Selvi: Sürpriz yok, ibre Binali Yıldırım'ı gösteriyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından azledilmesinin ardından AKP’de başlayan kongre sürecini ve yeni adayın kim olacağına ilişkin yapılan temayül yoklamaları sırasında AKP’li milletvekillerinin ve il başkanlarının yaklaşımlarının sürprize yer bırakmadığını belirterek, “İbre Binali Yıldırım’ı gösteriyor” dedi.

Selvi’nin bugün (18 Mayıs 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Milletvekilleri temayül yoklaması nedeniyle AK Parti genel merkezinde, biz ise Meclis'teydik.

Saat 14.50 oldu. Meclis’in açılış saati yaklaştı.

Milletvekilleri, bakanlar birbiri ardına gelmeye başladı.

İktidar kulisinin girişindeki koltuklara oturduk.

Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş geldi.

“Kahveler benden” dedi. Biz de “Sorular da bizden” dedik.

Soru belli. Ama doğrudan başbakan kim olacak diye sormak olmaz. “Temayül yoklaması nasıl geçti? İbre kimi gösteriyor?” diye sorduk.

O sırada Tuğrul Bey’in söylediği sade kahve geldi. Biz hâlâ sorumuzun peşindeyiz.

“Çok gizli tutuyorlar” dedi. Ama üç aşağı beş yukarı belli şeklinde bir el hareketi yaptı.

O sırada Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç, genel kurul salonuna giriyordu.

Kabine değişimi üzerine şakalaştık.

Cumhurbaşkanı sinyal vermez ama biz ne istediğini anlarız

Sonra sıra o soruya geldi.

Çağatay Kılıç uzun süre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kaleminde bulunup danışmanlığını yaptığı için, “Bir sinyal aldınız mı?” diye sorduk.

“Sayın Cumhurbaşkanımız sinyal vermez. Ama biz onun ne istediğini anlarız” dedi.

İktidar kulisindeki çayımızı ise eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler’le içtik.

Başbakan formülünü, “Yüksek profilli, yüksek uyumlu” olarak ilan etti. O sırada Aydın Ünal bir grup gazeteci ile sohbet ediyordu. “Düşük profilli başbakan” modelini gündeme getiren isim olduğu için takıldık. “Türk vatandaşlarının hepsi yüksek profillidir” diye karşılık verdi. Gülüştük.

AK Parti başbakan değişiminin yaşanacağı olağanüstü bir kongreye gidiyor. Ama kulislerde bir gerginlik ya da çekişme yok.

Kimin başbakan olacağı sorusu geride kalmış, kabinedeki değişimin kaç bakanla sınırlı kalacağı, kimlerin bakan olacağı konuşuluyor. Kabinede büyük çaplı bir değişiklik beklenmiyor. Ama en az 6-7 bakanın değişeceği konuşuluyor. AK Parti kulisine baktım, lacivert takım elbiselerini giyen çoktu ama henüz bakanlık sinyali alan yoktu. Ama hangi bakanların gideceği, kimlerin kabineye gireceği yönünde bir kanaat oluşmuş. Hatta bazı isimlerin hangi bakanlıklara geleceği dahi konuşuluyor.

Partili Cumhurbaşkanı hedefinden vazgeçmedik

AK Parti kulisinde konuştuğumuz isimlerden birisi de Grup Başkanvekili Nurettin Canikli’ydi. “Kongrede ne olur?” diye sorduk. “Tereyağından kıl çeker gibi bir kongre süreci yaşıyoruz” dedi. Nurettin Canikli ile güvenoyu takvimini konuştuk. Kongreden sonra 1 hafta 10 gün içinde güvenoyu sürecinin tamamlanıp yeni hükümetin işbaşı yapacağını söyledi.

Canikli’yi bulunca önce yeni anayasayı sorduk. “Başkanlık sistemini esas alan yeni anayasa bizim milletimize olan taahhüdümüz. Yeni anayasayı Meclis’e sunacağız” dedi. “Bu durumda Partili cumhurbaşkanlığı hedefinizden vazgeçtiniz mi?” diye sorduk. “Hayır vazgeçmedik” dedi. Sıra kafalardaki soruya geldi: “Başkanlık sistemini esas alan yeni anayasayı Meclis’e getireceksiniz. Her ikisi de anayasa değişikliği gerektirdiğine göre, partili cumhurbaşkanlığına ne ihtiyaç var?”

Canikli tane tane anlatmaya başladı:

“Anayasa değişikliği Meclis’te sayıya bakıyor. Bizim tek başına anayasa değiştirmeye yetecek sayımız yok. Biz yeni anayasayı Meclis’e sunacağız. Ancak bu en az 100-150 maddenin Meclis’te görüşülüp kabul edilmesi demek. Anayasanın tümü üzerinde bir partiyle uzlaşma sağlama imkânı olmayabilir. Örneğin 99 madde üzerinde anlaşırsınız ama bir maddede anlaşamazsınız, o değişiklik çıkmaz. Ancak biz partili cumhurbaşkanlığı için birkaç maddelik bir değişiklik getireceğiz. Birkaç madde üzerinde bir partiyle anlaşılabilir.”

Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir

AK Parti, MHP desteği ile partili cumhurbaşkanlığını gerçekleştirip, işi sağlama almak istiyor. “Eldeki bir kuş, daldaki iki kuştan daha iyidir.”

Milletvekillerine temayül yoklamasında nelerin yaşandığını sorduk.

Her milletvekiline imza karşılığı bir zarf verip, içine bir ismi yazıp, sandığa atmaları istenmiş.

Genel Başkan yardımcısı Mustafa Ataş, kongre süreci hakkında milletvekillerini bilgilendirdikten sonra sözlerini, “Arkadaşlar bu hareketin lideri

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” diye tamamlamış. Erdoğan ismi geçince alkışlar yükselmiş, mesaj alınmış.

İki gündür İl başkanları ve milletvekilleriyle konuşuyorum. “Sürpriz yok” diyorlar. İbrenin Binali Yıldırım’ı gösterdiğini söylüyorlar.