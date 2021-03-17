Abdulkadir Selvi: Siyasiler, bu ankete dikkat; araştırmaya katılanların yüzde 65’i ifade özgürlüğünün olmadığına inanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Konsensus’un şubat ayında yaptığı araştırmanın verilerini yorumladı. Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İnsan Hakları Eylem Planı’nın açıklandığı bir dönemde Konsensus’un anketinden çıkan ifade özgürlüğüne ilişkin veriler dikkatimi çekti. Ankete katılanların yüzde 65.6’sı ifade özgürlüğünün olmadığına, yüzde 34.4’ü ise olduğuna inanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Selvi, "İktidar ve muhalefetin ayrı ayrı anayasa çalışmaları yaptığı bir dönemde anketten çıkan sonuç şaşırtıcı. Ankete katılanların yüzde 54.6’sı yeni anayasaya ihtiyaç olmadığı görüşünde. 'Yeni anayasaya ihtiyaç var' diyenlerin oranı ise yüzde 45.4’te kalıyor. Türkiye’nin çözülmesi istenen en önemli sorunu işsizlik ve hayat pahalılığı çıkıyor. Yüzde 58’le işsizlik ilk sırada gelirken, hayat pahalılığı yüzde 40’la ikinci sırada yer aldı. Onu yüzde 33’le eğitim takip etti. Ankete katılanlara aynı zamanda 'Türkiye’nin en önemli sorununu hangi parti çözer' diye sorulmuş. İlk sırada AK Parti, ikinci sırada ise CHP geliyor. Ancak AK Parti’nin çözeceğine inananların oranı, 'CHP çözer' diyenlerin oranından yüzde 22.8 daha fazla çıkıyor. AK Parti diyenler yüzde 50.4 olurken, CHP diyenler yüzde 27.6 çıktı." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"Zaten muhalefetin sorunu burada başlıyor. Sorunlara rağmen halkımız muhalefeti çözüm mercii olarak görmüyor. “Benim sorunumu CHP çözer” diye düşünmüyor. Muhalefetin bu sorunu aşması ve kitlelere umut vermesi gerekiyor."