Abdulkadir Selvi: Seçim ittifakı yapacak partiler için baraj yüzde 15 olabilir!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP-MHP arasında görüşmeleri yapılan seçim ittifakının detaylarını yazdı. Selvi, "İttifakta barajın yüzde 15 olmasının üzerinde duruluyor" diyerek, "Seçim barajı yüzde 10, seçim ittifakı yapanlar için baraj yüzde 15 olabilir" ifadesini kullandı.

Selvi'nin "Yeni seçim barajı mı geliyor?" başlığıyla (31 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu arada AK Parti-MHP seçim ittifakına ilişkin ulaştığım bir bilgiyi paylaşmazsam eksik olacak.



Seçimlere her parti kendi ismi, amblemi, milletvekili listesiyle girecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçim pusulasının başında cumhurbaşkanı adayının ismi ve fotoğrafı yer alacak. Erdoğan, milli ittifakın adayı olarak girecek. Erdoğan’ın isminin altında AK Parti ve MHP’nin isimleri ve amblemi yer alacak.



Seçmenler önce cumhurbaşkanına oy verecek, sonra partisinin üzerine mühür vuracak. Sıra oyların sayımına gelince...



İttifakın oyları birlikte sayılıp, çıkardığı milletvekili sayısı buna göre belirlenecek. Sonra her partinin aldığı oy oranına göre milletvekili dağılımı yapılacak.



Örneğin bir parti yüzde 3, diğeri yüzde 25 alsa, o zaman her ikisi de barajı aşacak. Ama yüzde üçlük parti hangi ilde milletvekili çıkaracak sayıya ulaştıysa o ilden milletvekili çıkaracak.



Hiçbir ilde milletvekili çıkaracak sayıya ulaşmadıysa barajı aşsa dahi milletvekili çıkaramayacak.



Bu arada baraj değişmiyor, yüzde 10’da kalıyor. Ama seçim ittifakı için yeni bir barajın getirilmesi tartışılıyor.



İttifakta barajın yüzde 15 olmasının üzerinde duruluyor. Seçim barajı yüzde 10, seçim ittifakı yapanlar için baraj yüzde 15 olabilir. Yeni dönemde siyaset, yeni koşullarla geliyor...