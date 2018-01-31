T24 LogoT24 Logo
Politika

Abdulkadir Selvi: Seçim ittifakı yapacak partiler için baraj yüzde 15 olabilir!

"Bir parti yüzde 3, diğeri yüzde 25 alsa bile her ikisi de barajı aşacak"

31 Ocak 2018 04:57

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP-MHP arasında görüşmeleri yapılan seçim ittifakının detaylarını yazdı. Selvi,  "İttifakta barajın yüzde 15 olmasının üzerinde duruluyor" diyerek, "Seçim barajı yüzde 10, seçim ittifakı yapanlar için baraj yüzde 15 olabilir" ifadesini kullandı.

Selvi'nin "Yeni seçim barajı mı geliyor?" başlığıyla (31 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu arada AK Parti-MHP seçim ittifakına ilişkin ulaştığım bir bilgiyi paylaşmazsam eksik olacak. 

Seçimlere her parti kendi ismi, amblemi, milletvekili listesiyle girecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçim pusulasının başında cumhurbaşkanı adayının ismi ve fotoğrafı yer alacak. Erdoğan, milli ittifakın adayı olarak girecek. Erdoğan’ın isminin altında AK Parti ve MHP’nin isimleri ve amblemi yer alacak. 

Seçmenler önce cumhurbaşkanına oy verecek, sonra partisinin üzerine mühür vuracak. Sıra oyların sayımına gelince... 

İttifakın oyları birlikte sayılıp, çıkardığı milletvekili sayısı buna göre belirlenecek. Sonra her partinin aldığı oy oranına göre milletvekili dağılımı yapılacak. 

Örneğin bir parti yüzde 3, diğeri yüzde 25 alsa, o zaman her ikisi de barajı aşacak. Ama yüzde üçlük parti hangi ilde milletvekili çıkaracak sayıya ulaştıysa o ilden milletvekili çıkaracak. 

Hiçbir ilde milletvekili çıkaracak sayıya ulaşmadıysa barajı aşsa dahi milletvekili çıkaramayacak. 

Bu arada baraj değişmiyor, yüzde 10’da kalıyor. Ama seçim ittifakı için yeni bir barajın getirilmesi tartışılıyor. 

İttifakta barajın yüzde 15 olmasının üzerinde duruluyor. Seçim barajı yüzde 10, seçim ittifakı yapanlar için baraj yüzde 15 olabilir. Yeni dönemde siyaset, yeni koşullarla geliyor...

ETİKETLER

selviakpmhpseçim ittifakıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24