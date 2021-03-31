Abdulkadir Selvi: Sayın Kılıçdaroğlu, böyle mi helalleşeceğiz?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi önerip, kucaklayıcı bir dil kullanma kararı alınca grup konuşmasını bir de o gözle dinledim. Barut gibiydi. Sayın Kılıçdaroğlu, böyle mi helalleşeceğiz?" düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 'O zorba gidecek' diye seslendi. Zaten konuşmasına 'tek adam rejimi' diye başlayıp, 'tek adam rejimi' diye bitirdi. Kılıçdaroğlu, daha önce de, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na terör örgütlerine uygun görülen sıfatı layık görmüş,'Sözde Cumhurbaşkanı' demişti. Diyalog ve kucaklaşma böyle mi olacak? Sayın Kılıçdaroğlu, böyle mi helalleşeceğiz?" ifadesini kullandı.