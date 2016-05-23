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Politika

Abdülkadir Selvi: Partili cumhurbaşkanlığı için MHP ikna edilir, haziranda düğmeye basılır

Binali Yıldırım, "Fiili durum hukuki hale getirilmeli, bunun yolu başkanlıktır" demişti

23 Mayıs 2016 17:20

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AKP'nin 2. Olağanüstü Kongresi'nin ardından partili cumhurbaşkanlığı uygulamasının fiili olarak hayata geçtiğini söyledi. Selvi, "İlk hareket MHP'nin iknası olacağı kanısına vardım. 5 maddelik bir değişiklik için haziran ortasında düğmeye basılacak gibi görülüyor" diye konuştu.

NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtlayan Selvi, "İlk önce ikilik ortadan kalkmalı. Geçmişte gördük, ANAP kongresinde delegelerin bazıları Çankaya'ya bazıları Başbakanlık'a gidiyordu, yine Demirel zamanında da öyleydi. Bu ikilik ortadan kaldırılamadığı için bu iki parti tarihe karıştı. Bu karışıklık 1960 darbesinin eseridir" ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım kabinesinin icracı ve kalkınmacı olması beklendiğini hatırlatan Selvi, ekonomi yönetiminin değişmesinin ön görüldüğünü dile getirdi.

AKP'nin yeni genel başkanı Binali Yıldırım, dün kongrede yaptığı konuşmada, "Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Yeni anayasaya, başkanlık sistemini getirmeye hazır mısınız? Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesiyle birlikte artık her şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Cumhurbaşkanımız milyonlarca vatandaşımızın oyunu almış ve onların siyasi sorumluluğunu taşıyor. Siz her ne kadar Cumhurbaşkanımıza sorumsuzdur deseniz de o Türkiye sevdalısıdır, millet sevdalısıdır. Onun dertleri milletin dertleridir. Onun için bugün yapmamız gereken en önemli iş fiili durumu yasal hale getirmek, anayasayı ve bu kafa karışıklığını sona erdirmektir. Bunun yolu da yeni anayasadır, yeni anayasada başkanlık sistemidir" ifadesini kullanmıştı.

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Tayyip ErdoğanBinali YıldırımAbdülkadir Selvipartili cumhurbaşkanlığıMHPDevlet Bahçeli

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