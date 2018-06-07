Abdulkadir Selvi: Öyle böyle değil, Kandil'e büyük bir operasyon hazırlanıyor!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kandil Dağı'na yönelik olarak büyük bir operasyon hazırlığını, "Öyle böyle değil" sözleriyle anlattı. Selvi, TSK'nın Kandil'e stratejik üsler kurduğunu uzun soluklu bir harekât planı icra edildiğini anlattı.

Selvi'nin "Kandil’e farklı bir konsept uygulanacak" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

Kandil’e yönelik daha önce de operasyonlar gerçekleştirildi. Hatta eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın, “Kandil, BBG evi gibi” dediği dönemler yaşandı. Ama bu kez farklı bir operasyon konsepti söz konusu.

Sadece operasyon yapılmıyor. PKK sökülüp atıldıktan sonra Kandil’in stratejik noktalarına üsler kurulması planlanıyor.

Bu kez uzun soluklu bir harekât planı icra ediliyor. Kandil harekâtı 10 Mart’ta sınırlarımızın içinden başladı. PKK’nın, Kandil’den Türkiye’ye sızdığı geçiş yolları, üsleri, mühimmat depoları, mayınladıkları alanlar ele geçirilip temizlendi.

TSK tam üç aydır stratejik noktalara üsler kurarak, geçiş yollarını hazırlayarak Kandil’e doğru ilerliyor. Kandil harekâtı yapılacak mı diye boşuna soruyoruz. Kandil harekâtı 3 aydır sessiz sedasız şekilde icra ediliyor. Büyük ölçekli tam 11 bölgesel üs kuruldu. Aman yanıltıcı olmasın. Büyük operasyon henüz başlamış değil. Bunlar ön hazırlıklar. Öyle böyle değil, Kandil’e yönelik büyük bir operasyon hazırlanıyor.

Kandil’de PKK’nın 8-10 kampı bulunuyor. Örgütün beynini Kandil oluşturuyor.



