Abdülkadir Selvi: Orhan Miroğlu telefonda hüngür hüngür ağlıyordu

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Mardin'in Midyat ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Nefize Özsoy'un, AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun seçim kampanyası sırasında eşinin korumalığını yaptığını belirterek, gözyaşlarını tutumadığını yazdı.

Abdülkadir Selvi'nin bugün (9 Haziran 2016) "Şehit haberi Miroğlu'nu ağlattı" yazısının ilgili bölümü şöyle;

"Nefize Özsoy, Ahmet Davutoğlu’nun 5 Şubat’ta Mardin ve Midyat’ı ziyareti sırasında Canan Miroğlu’nun korumalığını yapmıştı.



Midyat’taki patlamada şehit olan Şerife... Canan Miroğlu’nun Midyat’taki daimi korumasıydı. Orhan Miroğlu’nun 7 Haziran ve 1 Kasım seçim kampanyası süresince kendisine eşlik etmişti. Çatışma sırasında karakoldan dışarıya fırlayan ilk isimlerdendi.



Mardin Midyat’tan saldırı haberini alır almaz AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nu aradım. Midyatlı olan Miroğlu bölgeden haber almaya çalışıyordu. Miroğlu’nun sesi bir anda değişti ve ağlamaya başladı. Çok zor bir durumdu. Ancak bir süre sonra kendine gelebildi. “Yakınlarınızdan hayatını kaybedenler mi var?” diyebildim. Şehit polisimizin haberi o sırada gelmişti.



“Nefize Özsoy” dedi. Sesi gitti. Ancak bir süre sonra kendini toparladı. “Biliyorsunuz, benim korumam var. Sayın Davutoğlu başbakan olarak Mardin’e geldiğinde eşim Canan Hanım’ın korumasını Nefize yapmıştı. Şimdi şehit olduğu haberi geldi” dedi. Miroğlu telefonda hüngür hüngür ağlıyordu. Zorlamadım. Çünkü ben de konuşamadım. Nefize Özsoy, bir anneydi. 4 yaşındaki Elif’in annesiydi. Duygularını yazmasını isteyecektim ama 10 kitaba imza atmış olan Miroğlu’nun yazacak bir köşesi yoktu.



Zaman ilerledi. Midyat’taki şehit sayısı ikiye çıktı. Kara haber tez ulaşır derler ya... Miroğlu bu kez kendi aradı. “Şerife” dedi ağlamaklı bir sesle. Şehit olan polisimiz Şerife Özden Kalmış’tı. “Kızımız gibiydi, 6 aylık hamileydi” dedikten sonra anlatmaya başladı. “Seçim kampanyası sırasında Şerife, eşim Canan Hanım’ın korumalığını yapmıştı. Midyat’a gittiğimizde eşimin daimi korumasıydı. Vah Şerife vah. Acımız ikiye katlandı” Kendini daha fazla tutamadı. Bu kez Şerife için ağladı, ağladı. Ne kadar zor bir gündü. Meğer acıya tanıklık etmek ne kadar zormuş."