Abdulkadir Selvi: Mümtaz'er Türköene'nin tahliyesi için 'terör propagandası' formülü konuşuluyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'yeniden yargılansın' talebinde bulunduğu Mümtaz'er Türköne'nin tahliyesi için Türköne’nin terör örgütü üyeliğinden değil, terör örgütü üyesi olmadığı halde onu meşru göstermek, teşvik etmek ve propagandasını yapmak suçundan dolayı cezalandırılması formülünün konuşulduğunu yazdı.

Selvi, "Mümtaz’er Türköne’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten aldığı hapis cezası da var. Ama asıl büyüklük izzetinefsine zor gelen birisinin adalet hakkını savunabilmektir." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Mümtaz’er Türköne için bir formülden söz ediliyor. Türköne, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zaman gazetesindeki bazı yazıları delil olarak görülen Türköne, yaklaşık 4.5 yıldır hapiste. Dosyası temyiz aşamasında olan Türköne için şöyle bir formül konuşuluyor. Türköne’nin terör örgütü üyeliğinden değil, terör örgütü üyesi olmadığı halde onu meşru göstermek, teşvik etmek ve propagandasını yapmak suçundan dolayı cezalandırılması gerektiği savunuluyor. Mümtaz’er Türköne dosyasını inceleyen savcı da yerel mahkemede o yönde değerlendirme yapmış. Mümtaz’er Türköne, Terörle Mücadele Yasası’nın 7. maddesinin birinci fıkrasına ve TCK’nın 314. maddesine göre 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O nedenle bir süre daha hapis yatması gerekiyor. Ancak temyizde bozulur da 7. maddenin ikinci fıkrasındaki terör propagandası yapmaktan ceza alırsa, yattığı hapis cezaları dikkate alınarak cezaevinden çıkma imkânı doğacak. İki ceza arasında bir fıkra var ama biri hapiste tutuyor, diğeri tahliye ediyor. Dileğim, Mümtaz’er Türköne’nin bir önce özgürlüğüne kavuşması..." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve yaklaşık 4 yıldır (3 yıl 11 ay) cezaevinde bulunan Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne için sürpriz bir çıkış yaptı. Ülkücü gelenek içinde yollarının uzun süre önce ayrıldığı Türköne'nin "aleyhinde pek çok yazısı ve beyanatı olduğunu" da vurgulayan Bahçeli "Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala’nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak’ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz’er Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir" dedi.

TIKLAYIN | Devlet Bahçeli'den, yaklaşık dört yıldır tutuklu olan eski ülküdaşı Mümtaz'er Türköne için sürpriz çıkış!