Abdulkadir Selvi: Milletvekili transferini engellemeye yönelik MHP'nin iki, AKP'nin dört önerisi var

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, milletvekili transferini önlemeye ilişkin MHP'nin iki, AKP'nin ise dört önerisinin olduğunu belirtti.

Selvi, "Milletvekili transferini engellemeye dönük MHP’nin iki maddelik bir önerisi olduğu söyleniyor.1) Partisinden istifa eden milletvekili 1 yıl süreyle bağımsız kalır. 2) Seçimlere 1 yıl kala bir siyasi partiden diğerine milletvekili geçişi olamaz." bilgisini paylaştı.

Selvi, "AK Parti’nin bu konudaki önerileri netleşmedi. Ancak 4 başlık üzerinde durulduğu ifade ediliyor. 1) Bir milletvekili partisinden istifa edip başka bir partiye geçtikten sonra partisine tekrar geri dönemez. 2) Partisinden istifa eden milletvekili 6 ay içinde başka bir partiye geçemez. 3) Bir parti Meclis’te grup kuracak sayıda toplu milletvekili transferi yapamaz. 4) Partisinden istifa eden milletvekili dönem sonuna kadar bağımsız olarak devam eder." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"Milletvekili transferini engelleyecek düzenleme henüz netleşmedi. Hatta daha çalışmalara başlanmadı bile. Ama “hülle” formülleri konuşulmaya başlandı. Eğer AK Parti ve MHP’nin istediği şekilde düzenleme gerçekleşir, partisinden istifa eden milletvekilinin 1 yıl ya da 6 ay boyunca başka partiye geçmesi engellenirse, 20 CHP’linin bir gecede İyi Parti’ye geçmesindeki gibi bir formül suya düşer. Ancak Ankara’da formüller bitmez. Eğer Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerinin seçime girmesi bu yöntemle engellenirse, yeni formül hazır. Bu partilerin milletvekili adaylarının İyi Parti veya Saadet Partisi listelerinden seçime girmesi gündemde. Demokrat Parti ise yedekte hazır tutuluyor"

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