Abdulkadir Selvi: Meclis'teki kapalı oturumda jammer çalıştırıldı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün İdlib için Meclis'te düzenlenen kapalı oturumda jammerların çalıştırıldığını yazdı.

Selvi, "Kapalı oturuma geçilmesi kararı alınınca basın bürosunda Genel Kurul salonuna bakan odalar kilitlendi, gazeteciler çıkarıldı. İktidar ve muhalefet kulisleri boşaltıldı, gazetecilerin kulislere girmesi yasaklandı. Genel Kurul salonuna ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile sadece milletvekilleri, yemin ettirilmiş stenograflar ve kavasların girmesine izin verildi." ifadesini kullandı.

Selvi, "Kapalı oturum kararı alındıktan sonra Genel Kurul salonuna bakan sağ taraftaki koridordan geçmek yasaklanmıştı ancak sol koridordan geçerek Meclis’in diğer birimlerine gitmek mümkündü. Sol koridorlardan geçerek, kulislerde gözlemde bulunma imkânım oldu. Her zaman canlı olan kulislerde, güvenlik görevlileri dışında kimse yoktu. Muhalefet kulisine bir ara CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun çıktı. Görevlilere, 'Telefon burada çekiyor mu?' diye sordu. Genel Kurul salonunun biraz uzağını göstererek 'Burada çekiyor' dediler. Torun, 'Genel Kurul salonunda telefonlar çalışmıyor' dedi. Görevliler, 'Jammer çalıştırılmış olabilir' diye karşılık verdiler. Daha önceki kapalı oturumlarda jammer çalıştırılmış mıydı onu bilmiyorum ama bu kez dışarıdan dinlemeye karşı önlem alınmış." düşüncesini dile getirdi.

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