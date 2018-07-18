Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu'na kurultayı sordum; endişeli görmedim, rahattı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na delegeler tarafından toplanmaya başlayan imzalarla ilgili olarak değerlendirmeleri sordu. Buna göre Kılıçdaroğlu "Kurultay meselesini gündeme almayı doğru bulmuyorum. Toplanırsa yapılır, toplanmazsa yapılmaz" dedi. Selvi, CHP liderini "Endişeli bulmadım" derken, "Rahattı" gözlemini paylaştı.

Selvi'nin "Kılıçdaroğlu imza toplanmasına ve erken yerel seçime nasıl bakıyor?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Muharrem İnce’nin ekibi pazartesi gününden itibaren olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladı. Onların açıklamasına göre yüzlerce imza toplandı. Neredeyse olağanüstü kurultayın eli kulağında. Ama Genel Merkez’deki bilgiler o yönde değil. Muharrem İnce’nin yeterli imzayı toplayamayacağı düşünülüyor. İmza girişimi başlamadan önce Kılıçdaroğlu, MYK’da, “Örgütün sağduyusuna güveniyorum” demişti. Demirel’in ünlü, “Bulun 226’yı düşürün hükümeti” sözünde olduğu gibi, İnce’ye, “Bul 635 imzayı topla olağanüstü kurultayı” diye mesajını göndermişti.



Peki imza işine şimdi nasıl bakıyor?



Kılıçdaroğlu ile aramızda şu diyalog yaşandı:



Toplanan imzalar konusunda sizin bilginiz var mı?

Ben hiç girmiyorum.



Neden girmiyorsunuz? Sonuçta partinizin kurultaya gidip gitmeme konusu değil mi?

Girmiyorum. Çünkü delegeler kurultay olmasını tercih ederlerse, yani kurultay olmasını tercih ederlerse yapacağız, imza toplanmazsa da yapmayacağız. Buna özel bir çaba, emek harcamak gerekmiyor.



Siz olmasın diye çaba gösteriyor musunuz?

Hayır...



Siz kendi iradenizle kurultayı toplamayacağınızı belirttiniz.

Sonuçta delegelerin tercihleri önemlidir. Delegeler eğer kurultayı isterlerse kurultayı yapacağız. Çoğunluk sağlanmasa da kurultayı yapmayacağız. Gündeme alınmasını doğru bulmuyorum.



Muharrem İnce’nin girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İstiyor. Yani kurultayın yapılmasını istiyor.



Baştan kendisinin talep etmediğini söylemişti.

O ayrı...



Son açıklamalarında sizi inciten bir tarafı oldu mu?

Yoo... Hayır...



Kılıçdaroğlu, girmek istemese de CHP’de imza tartışması bir süre daha devam edecek. Kişisel gözlemimi sorarsanız, Kılıçdaroğlu’nu endişeli görmedim. Rahattı.