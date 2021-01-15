Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, İsmet Paşa’nın Menderes’e karşı yürüttüğü, Türkiye’ye 27 Mayıs’a mal olan bir taktiği uyguluyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sistematik olarak hakaret ettiğini belirterek, "Çünkü bu bir stratejiye dayanıyor. Kılıçdaroğlu, İsmet Paşa’nın Menderes’e karşı yürüttüğü taktiğini uyguluyor. Türkiye’ye 27 Mayıs’a mal olan bir taktiği..." görüşünü savundu.

Selvi yazısında, "O dönemi çok dikkatli bir şekilde araştırdım. Savaş meydanlarından gelen taktik ustası İsmet Paşa, Menderes’in sinir sistemini hedef alıyor. İnönü sabah Menderes’e ağır bir şekilde yükleniyor, Menderes hemen radyo yayınına çıkıp anında daha sert bir şekilde yanıt veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Selvi, "Kılıçdaroğlu’nun 'Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz' sözü CHP’nin milli iradeyle olan ontolojik sorununu ortaya koyuyor. Darbeyle gelen Evren Cumhurbaşkanı, 27 Mayıs’ın Cemal Gürsel’i Cumhurbaşkanı ama doğrudan halkın seçimiyle gelen, 2014’te 21 milyon oy alan, 2018’de 26 milyon oy alarak Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 'sözde Cumhurbaşkanı'! Kılıçdaroğlu, sözünün devamında cumhurbaşkanı olması için yemin etmesi gerektiğini söylüyor. Erdoğan yemin etti." ifadesini kullandı.