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Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçiminde sürpriz bir ismi ortak aday olarak önerebilir, siyaset dışından bir isim konuşulmaya başlandı

16 Mart 2021 08:00

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz bir ismi ortak aday olarak önerebileceğini yazdı. Selvi, "Çok erken ama siyaset dışından bir isim konuşulmaya başlandı." değerlendirmesini yaptı. 

Selvi yazısında, "Millet ittifakını belirleyici bir faktör de Cumhurbaşkanı adayları olacak. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş en iddialı üç isim. Abdullah Gül ile Ali Babacan ise şimdilik denklem dışına çıkmış görünüyor. İmamoğlu ve Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanı olarak devam etmesi eğiliminde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürpriz bir ismi ortak aday olarak önerebileceği konuşuluyor. Çok erken ama siyaset dışından bir isim konuşulmaya başlandı."ifadesini kullandı. 

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