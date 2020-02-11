Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, "Bu işi uzatmayın" diyerek İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin istifasını istemiş

Hürriyet gazetesi Abdulkadir Selvi, İSMEK'te başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin istifasına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu işi uzatmayın" dediğini aktardı.

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Selvi, "Yeşim Meltem Şişli istifa yanlısı değildi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun açıklamalarında da 'Derhal istifa etsin' şeklinde bir hava hissetmemiştim. Hatta tam tersine, bir koruma havası vardı. Benim için önemli olan Şişli’nin akıbetinden ziyade Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun başörtülülere hakaret konusundaki duruşuydu." düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Şişli olayı gündeme geldiğinde, Kılıçdaroğlu rahatsızlık duyduğunu ifade etmiş. Yakın çevresine, 'Bu ne, nedir bu böyle?' diye tepki göstermiş. Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi sırasında da olaydan duyduğu memnuniyetsizliği ifade etmiş. Hafta sonu da 'Bu işi uzatmayın' demiş. Ekrem İmamoğlu da sürecin kendisine zarar verdiğini görüp Şişli’nin istifasının daha doğru olacağı sonucuna ulaşmış. Yeşim Meltem Şişli’ye mesaj bu sabah iletilmiş. Geriye istifasından başka bir seçenek kalmamış." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'in çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.



İSMEK eski bölge sorumlusu 19 kadın, kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve eski Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şişli hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan soruşturma başlattığı öğrenilmişti. Erkan Duyar hakkında ise "Görevi kötüye kullanma" suçu yönünden soruşturma yürütüldüğü kaydedilmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Yeşim Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

Şikâyette bulunan İSMEK çalışanları Şişli’nin kendilerine, "Kaçınız bekarsınız, bir el kaldırın bakalım. Bu ne böyle, hepsi bekar neredeyse. Bunları akşam itfaiyecilerle buluştursanız müdür bey. Bir gece organize edin hemen, eşleşsinler. En şanslı müdür bu müdür, bu kadar kadınla çalışıyor... Size araç da vermemişler. Bu sıcakta başınız da kapalı, ne yapıyorsunuz, terliyorsunuzdur ve kokuyorsunuzdur... Bence hiçbiriniz yönetici değilsiniz, formasyonunuz yok bir kere... Hepinizin diksiyonları berbat, acil eğitim almalısınız..." dediğini iddia etmişti.