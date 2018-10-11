Abdulkadir Selvi: Kaşıkçı olayının seyri değişebilir; ses kaydı var mı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 2 Ekim'de Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suudi Arabistan'ın muhaliflerine, 'Güvenli olarak gördüğünüz Türkiye’de dahi sizi ortadan kaldırırız' demek için Türkiye'yi seçtiğini, Ankara'ya ise 'Türkiye’ye gelir, istediğimiz adamı ortadan kaldırırız' mesajı verdiğini öne sürdü. Bunların yanı sıra konsolosluktan bir ses kaydı olabileceği iddialarını yorumlayarak "Bir görüntü değil, ama içeriden bir ses kaydı soruşturmanın yönünü değiştirebilir" diye yazdı.

"Vücut dili analiz edildi"

Yazar köşesinde Reuters’a başkonsolosluk binasını açıp dolap kapaklarını gösteren Muhammed el Katibi’nin vücut dilinin analiz edildiğini, Katibi'nin suçluluk telaşı içinde olduğu sonucuna varıldığını bildirdi.

"Kayıt var mı?"

Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolduğu başkonsolosluk binasında arama yapmak için özel bir ekip oluşturduğunu hatırlattı. Öte yandan Selvi, 2 Ekim'de konsolosluktan Türk çalışanların gönderildiğini, öğleden sonra çalışanların odalarından çıkmamasının istendiğini, Başkonsolos Muhammed el Katibi’nin ise tüm randevularını iptal edip üç gün konutundan çıkmadığını iddia etti. Kamera sistemini kuran firmaya herhangi bir arıza bildirilmediğini kaydeden Selvi, Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk’ün, 'Türkiye’nin elinde ya içeriden de kayıt varsa?' sorusuna yer verdiği yazısında "Bir görüntü değil, ama içeriden bir ses kaydı soruşturmanın yönünü değiştirebilir" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin "Kaşıkçı olayının seyri değişebilir" başlığıyla (11 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz