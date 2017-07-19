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Politika

Abdulkadir Selvi: Kabinenin 3'te 1'i değişebilir, kadın bakan sayısı artabilir

"Kabine değişikliği, temel bakanlıkları kapsamayacak"

19 Temmuz 2017 16:36

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yapılması beklenen kabine değişikliğiyle ilgili olarak  “Kabinenin 3’te 1’i değişebilir ama temel bakanlıklarda bir değişiklik görünmüyor. Yer değiştirmeler de olabilir. Bu değişiklik 2019’a nasıl gidileceğini belirleyecek” dedi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Selvi, kadın bakan sayısında artış yaşabileceğini savundu, kabine değişikliğinin 7-8 bakan ile sınırlı kalabileceğini iddia etti. 

Mevcut kabinede yer alan tek kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya.

 

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