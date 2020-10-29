Abdulkadir Selvi: İyi Partililer, "İl başkanı hakkında farklı bir karar çıkarsa yargının 17-25 Aralık öncesine dönüp tüm siyaseti yargılaması gerekiyor" diyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, İyi Parti'de liste kriziyle başlayan ardından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ imasıyla büyüyen krize ilişkin kulis bilgiler aktardı.

Özdağ'ın iddiaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmanın İyi Parti içinde şaşkınlık yaratmadığını aktaran Selvi, “Zaten Buğra Kavuncu savcılığa suç duyurusunda bulunduğunda çocukluğundan bu yana hayatının araştırılmasını istemişti” denildiğini ifade etti. Selvi devamında şunları kaydetti:

"Ama yine de canları sıkılmış. Bu işin nereye varacağını hesap etmeye çalışıyorlar.

'Buğra Kavuncu’nun karşılaştığı itham 17-25 Aralık öncesine dayanıyor. 17-25 Aralık bir milat olarak kabul edilmişti. Eğer 17-25 Aralık öncesine dair bir iddia için İYİ Parti il başkanı hakkında farklı bir karar çıkarsa o zaman yargının 17-25 Aralık öncesine dönüp tüm siyaseti yargılaması gerekiyor' diyorlar."

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TIKLAYIN - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Özdağ'ın FETÖ imasında bulunduğu Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattı