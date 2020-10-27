İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Özdağ'ın FETÖ imasında bulunduğu Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattı

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın hakkında FETÖ imasında bulunduğu İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kişisel sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Kavuncu, "Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım" ifadesini kullandı.

Kavuncu'nun açıklamaları şöyle:

Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim.

Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler.

Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım.