Abdulkadir Selvi: İyi Parti hızla sona doğru koşuyor

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, “Ya Başbakan olacağım ya Babaanne” sözünü hatırlatarak, Akşener'in babaanne olmaya daha yakın durduğunu, İyi Parti'nin hızla sona doğru koştuğunu yazdı.

İyi Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde, yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alınmıştı. 1 ay içerisinde gerçekleştirilecek kongre için aday olmayacağını Twitter hesabından duyuran Akşener, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" demişti.

İyi Parti yöneticileri'nin Meral Akşener'in istifasının ardından Akşener'i ikna çabalarının sürdüğüne değinen Abdülkadir Selvi, Akşener'in blöf yapmadığını İYİ Parti’de testinin çatladığını belirtti. Selvi, "Parti seçimlerden sonra girdiği türbülanstan çıkamıyor" dedi.

Selvi'nin "İYİ Parti nereye koşuyor" başlıklı yazısı şöyle:

"İYİ Parti demek Meral Akşener demek. Akşener ise kendisine yönelik hücumlar karşısında parti yönetiminin kendisini yalnız bıraktığı duygusunu taşıyor. Adnan İslamoğulları’nın, “Madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin” tweet’ine, “Kültürümüzde ‘madam’ diye kime denir herkes bilir; genelev patronuna denir. Siz beni yalnız bıraktınız, bana bu hadsizliği yapana haddini bildirmediniz” diye öfkelenmesinin altında bu yatıyor. Dün Meclis’teydim. İYİ Parti yöneticileriyle konuşma imkânım oldu. Akşener’i ikna etmek için bir çaba içindeydiler. Partililerin Akşener’in evinin önünde çadır kurup nöbet tutmaları için talimatlar veriliyordu. Ama onlar da Akşener’in ikna olup olmayacağından emin değillerdi.

Akşener ikna olacak mı?

İYİ Parti, son bir hamle ile Akşener’i ikna edip kurultaydan güç tazeleyerek çıkmaya çalışıyor. Ancak Akşener’in ikna olması o kadar kolay gözükmüyor.

Çünkü Meral hanım blöf yapmıyor. İYİ Parti’de testi çatladı. Bu testi artık su tutmaz. Çünkü parti seçimlerden sonra girdiği türbülanstan çıkamıyor. Meral Akşener, “Ya Başbakan olacağım ya Babaanne” demişti. Başbakanlık kalktı, Cumhurbaşkanı da olamadı, gidişata göre babaanne olmaya daha yakın duruyor. İYİ Parti ise hızla sona doğru koşuyor."

Yazının tamamı için tıklayınız