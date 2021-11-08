Abdulkadir Selvi: İmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı cumhurbaşkanlığı adaylığı denkleminden çıkarmak istediğini yazdı.

Selvi, “Ama Ekrem İmamoğlu bitti demeden bu iş bitmez. Meral Akşener bitti demeden bu iş bitmez. HDP bitti demeden bu iş bitmez. Temel Karamollaoğlu bitti demeden bu iş bitmez” ifadesini kullandı.

“İmamoğlu yakın çevresine, ‘Bu benim cumhurbaşkanı adaylığımı engellemek için üretilmiş bir gerekçe’ diyor”

Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu ve Yavaş’ın önünü kesmek için “cumhurbaşkanı oldukları takdirde belediye başkanlığının AK Parti’ye geçeceği” gerekçesini öne sürdüğünü ifade eden Selvi, kulislerde İmamoğlu’nun yakın çevresine, “Bu benim cumhurbaşkanı adaylığımı engellemek için üretilmiş bir gerekçe. Ama samimi bir gerekçe değil. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Tevfik Göksu’nun yerine kayyum atarsın. O iş biter” dediğinin konuşulduğunu ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ifade eden Selvi, şunları kaydetti:

“Zaman Kılıçdaroğlu’nun lehine işliyor. Ama bu göstergeler, kesin olarak Kılıçdaroğlu aday olacak anlamına gelmiyor.

1- Akşener, Karamollaoğlu ve HDP ne diyecek? Çünkü üçü de Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına sıcak bakmıyor.

2- Ekrem İmamoğlu kabullenip köşesine çekilecek mi? Bence teslim olmayacak.

3- Daha da önemlisi Kılıçdaroğlu seçilemeyeceğini görürse buna rağmen aday olmayı göze alabilecek mi? Kılıçdaroğlu, kazanamayacağını görünce son anda aday olmayabilir.”

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