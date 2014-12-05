'Abdülkadir Selvi iktidara sırtını dayamış olmanın rahatlığıyla saygısız, kaba davrandı'

ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş, CNN Türk ekranında Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi ile yaşadığı tartışmayı "Abdülkadir Selvi iktidara sırtını dayamış olmanın rahatlığıyla programın başından itibaren bana ve diğer konuşmacılara karşı yukarıdan, saygısız, kaba bir tarzla konuşmaya çalıştı" sözleriyle anlattı.

radikal.com.tr'den Barış Avşar'ın haberine göre, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Eş Genel Başkanı Alper Taş dün gece CNN Türk’te yayınlanan ‘Ne Oluyor?’ programında Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi ile sert bir tartışma yaşadı.

Şirin Payzın’ın moderatörlüğünü yaptığı ve yüzde 10 seçim barajının tartışıldığı programın sonlarına doğru Abdülkadir Selvi ile girdiği sert diyaloğu Taş, “Ben aslında sakin bir insanımdır ancak Selvi beni zıvanadan çıkardı” sözleriyle değerlendirdi.

“Abdülkadir Selvi iktidara sırtını dayamış olmanın rahatlığıyla programın başından itibaren bana ve diğer konuşmacılara karşı yukarıdan, saygısız, kaba bir tarzla konuşmaya çalıştı. En sonunda söylediği ‘yapıştırırım’ sözü ise beni zıvanadan çıkardı. Yoksa normalde sakin bir insanımdır ve herkesle karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog kurmak için gayret ederim.”





'Pek çok kişi Selvi'ye gösterdiğim tepkiye hak verdi'

Taş, Selvi ile tartışmalarının ardından biten programın sonrasında herhangi bir diyalogları olmadığını belirterek, “Ancak milletin hislerine tercüman olmuş olacağım ki hem beni arayanlar hem de sosyal medyada yorum yapan pek çok kişi Selvi’nin tutumuna gösterdiğim tepkiye hak verdi” dedi.