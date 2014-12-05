Abdülkadir Selvi 'yapıştırırım' deyince Alper Taş 'gel yapıştır' diye ayaklandı

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu "Ne Oluyor" programında Yeni Şafak yazarı Abdülkadir Selvi'nin 'Küstahlık lafını ağzına yapıştırırım' sözleri üzerine, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ayağa kalkarak, 'Gel yapıştır' dedi.

Şirin Payzın'ın araya girmesiyle ortam biraz sakinleşti. Abdülkadir Selvi'nin "otur otur" çağrıları üzerine Alper Taş "Ancak Şirin Hanım rica ederse otururum. Bu programı o yönetiyor" dedi. Bunun üzerine Şirin Payzın rica edince Alper Taş yerine oturdu.

Alper Taş daha sonra "Programın başından beri fikirlerimizi nezaketle ve bağırmadan söylüyoruz. Karşılığında hakaret görüyoruz. Kendimize hakaret ettirmeyiz" dedi.

İşte o anlar: