Abdulkadir Selvi: İki maddede pürüz var, Anayasa Mahkemesi'nden bugün seçimlerle ilgili kısmi iptal kararı çıkabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne sandıkların taşınması ile ilgili başvurusunu değerlendirdi. Selvi, "Seçimlerle ilgili düzenlemede bir iki maddede pürüz olduğu, bu durumda kısmi iptal kararı çıkması durumunda YSK’nın ilke kararlarıyla bu boşluğun doldurulacağı söyleniyor" diyerek, "Seçimlerin etkileyecek çapta bir karar çıkmadığı taktirde YSK’nın seçimleri iptal etmesi beklenmiyor" ifadesini kullandı.

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Selvi "Anayasa Mahkemesi’nden ne çıkar, seçimler ilk turda biter mi?" başlığıyla yayımlanan yazına şöyle devam etti:

CHP’nin başvurusu nedeniyle bugün gözler Anayasa Mahkemesi’nde olacak ama seçimlerin iptal olacağı yönünde bir beklenti yok.

Seçimlerle ilgili düzenlemede bir iki maddede pürüz olduğu, bu durumda kısmi iptal kararı çıkması durumunda YSK’nın ilke kararlarıyla bu boşluğun doldurulacağı söyleniyor.

Seçimlerin etkileyecek çapta bir karar çıkmadığı taktirde YSK’nın seçimleri iptal etmesi beklenmiyor. İptal kararının bir kaosa neden olacağı savunuluyor.

Peki Anayasa Mahkemesi bazı düzenlemeleri iptal edip, yeni düzenleme yapılması için 6 ay ya da 1 yıl gibi bir süre tanıyabilir mi, bu durum seçimlerin ertelenmesini getirir mi? Hukukçular daha önceki kararlara atıf yaparak süre tanınmasının seçimlerin ertelenmesine gerekçe olamayacağını savunuyorlar.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı çıkmadan yapılacak her değerlendirme eksik olur. Anayasa Mahkemesi’nin kararı ya yeni bir tartışma başlatacak ya da seçimler iptal edilir mi beklentisinin sona ermesine yol açacak.

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