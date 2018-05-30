Abdulkadir Selvi: Yarına dikkat, seçimlerin iptali söz konusu olabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yarın bütün gözlerin Anayasa Mahkemesi'nde olacağını söyleyerek, "Anayasa Mahkemesi, CHP’nin seçim yasasıyla ilgili iptal istemiyle açtığı davayı esastan görüşmeye başlayacak" dedi. Selvi, "Seçimler iptal olacak mı?" sorusunu gündeme getirerek, "Burası Türkiye, dikkatli izlemekte yarar var" ifadesini kullandı.

Selvi yarın AYM'nin esastan görüşeceği dava ile ilgili, "24 Haziran’da erken seçim kararının alınmasından bu yana en kritik gelişme yaşanacak" diye yazdı. Hürriyet yazarı yazının devamında şu ifadeleri kullandı:

CHP, seçim yasasının ittifaklarla ilgili bölümüne itirazda bulunmadı. 29 başlık halinde seçim güvenliğiyle ilgili bölümde iptal ve yürürlüğün durdurulmasını talep etti.

Anayasa Mahkemesi’nden CHP’nin iptal isteminin reddi yönünde bir karar çıkarsa, seçimlerin önünde hiçbir engel kalmayacak. Ver elini seçim sandığı.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin iptal istemini yerinde bulur ve bazı maddelerin iptali yönünde karar verirse ne olacak?

Daha açık bir ifadeyle seçimler iptal edilecek mi?

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Seçimlerin iptali söz konusu olur mu derseniz? Kime sorduysam olmaz dediler ama burası Türkiye, dikkatli izlemekte yarar var.

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