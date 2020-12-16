Abdulkadir Selvi: Her yönüyle kritik bir kavşaktayız, Kavala kararı yeni dönemin işareti mi?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Osman Kavala’nın üç yıldır görüşülmeyi bekleyen başvurusunu yine karara bağlamadı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Kavala kararı yeni dönemin işareti mi?" diye sordu.

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Selvi yazısında, "Yaşanan gelişmeler nedeniyle Anayasa Mahkemesi’nden Kavala hakkında ihlal kararı çıktığı takdirde gözler bir kez daha yerel mahkemeye çevrilecek. Karar uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Yerel mahkemenin tavrı bir anlamda içine girdiğimiz reform sürecinin de ilk olarak test edilmesi anlamını taşıyacak. Ama kararın bir başka yüzü daha olacak. Yeniden reform sürecini başlatıp yönünü AB’ye çeviren Türkiye’nin önüne çıkan en önemli engellerden birini Kavala’nın tutukluluğu oluşturuyor. Türkiye, Kavala kararıyla birlikte Batı’ya yönelik bir adım atacak mı? Her yönüyle kritik bir kavşaktayız." ifadesini kullandı.