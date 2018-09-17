Abdulkadir Selvi: HDP'nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin verilmeyecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalarda dikkati çeken 'Kandil' mesajını köşesine taşıdı. Selvi, HDP’nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin verilmeyeceğini, Kandil belirlerse önlem alınacağını vurgulayarak, "HDP kendi iradesiyle aday çıkarırsa onunla siyaseten mücadele edilecek" diye yazdı.

"Örneğin o ilde görüntü aday çıkarması..."

Abdulkadir Selvi, yerel seçim öncesi gündeme gelen AKP MHP ittifakı için önümüzdeki günlerde somut adım atılacağını yazdı. Yerel seçimler yasasında ittifaka ilişkin düzenleme olmadığına dikkati çeken, yazar, siyasetin bazı modeller üzerinde durduğunu kaydetti. Selvi, "Örneğin o ilde bir partinin aday göstermemesi, görüntü aday çıkarması ya da belediye meclisinde üyeliklerinin paylaşılması gibi..." dedi.

Abdulkadir Selvi'nin "İttifak formülü Bahçeli’de" başlığıyla (17 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"AK Parti ve MHP’nin yerel seçim ittifakı için önümüzdeki günlerde ilk somut adım atılacak

AK Parti ve MHP’den birer yetkili bir araya gelip bir çalışma yapacaklar. Ardından Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanları toplantısında “Cumhur İttifakı’ndaki dayanışmamız ne ise yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme imkânımız olabilir” dedi.

İttifak önerisi Bahçeli’den geldiği için, AK Parti MHP’nin ne düşündüğünü öğrenmek istiyor. İşin püf noktasını Bahçeli’nin kafasındaki ittifak formülü oluşturuyor. MHP nasıl bir ittifak modeli düşünüyorsa AK Parti bunu öğrenip ona göre bir formül geliştirmeyi planlıyor.

Anayasa değişikliği için AK Parti’den Abdulhamit Gül, MHP’den Mehmet Parsak; ‘Cumhur İttifakı’ için AK Parti’den Mustafa Şentop, MHP’den Mustafa Kalaycı bir araya gelmişlerdi. Bu kez de AK Parti’den yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP’nin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın bir araya gelmesi bekleniyor. Bunun için gözler Bahçeli’ye çevrilmiş durumda. Teklif sahibi Bahçeli olduğu için, çalışma MHP Genel Başkanı görüşme yapacak ismi belirledikten sonra başlayacak. Temsilciler çalışacak, bir formül geliştirip liderlere sunacaklar. Yerel seçimler yasasında ittifaka ilişkin bir düzenleme yok. Ancak siyaset çözüm bulma sanatı. Bazı modeller üzerinde duruluyor. Örneğin o ilde bir partinin aday göstermemesi, görüntü aday çıkarması ya da belediye meclisinde üyeliklerinin paylaşılması gibi...

Kandil önlemi geliyor

Bilmem dikkatinizi çekti mi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında HDP’ye yönelik önemli bir mesaj vardı. “Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmasınlar, bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler” dedi. Dahası, Bahçeli de “Kayyumla yönetilen belediyelerin milletimizin iradesi doğrultusunda, yeni sistemin yapısına uygun olacak şekilde tezahürü, teşkili ve tahkimi sağlanmalı” dedi.

Bu ne anlama geliyor?

Soruşturdum.

HDP’nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin verilmeyecek. Eğer Kandil belirlerse önlem alınacak. Ancak HDP kendi iradesiyle aday çıkarırsa onunla siyaseten mücadele edilecek.

Şimdilik bu kadar..."

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