Abdulkadir Selvi, HDP’nin tutum belgesini değerlendirdi: Kılıçdaroğlu’na destek mi?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, HDP’nin 11 başlıktan oluşan tutum belgesini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “HDP, Millet İttifakı’na girmeyecek, böylece CHP’nin ulusalcıları İyi Parti’nin milliyetçileri rahatsız olmayacak. Ama muhalefetin cumhurbaşkanı adayını destekleyecek” görüşünü ifade etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmayacağını açıkladığını hatırlatarak “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu açısından sahanın temizlendiğini” ifade eden Selvi, “HDP’nin açıklaması Kılıçdaroğlu’na destek mi? Orası net değil ama muhalefete önemli bir destek olduğu net” dedi.

Selvi bugünkü köşesinde HDP’nin tutum belgesiyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

1- HDP hakkında kapatma davasının sürdüğü bir sırada dikkatli bir dil kullanıldı. Belli ki Kandil’i ikna etmek için ciddi bir mücadele verilmiş.

2- Açıklamanın manşeti 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olarak Millet İttifakı’na verilen açık çek oldu.

3- 2023 seçimlerinde HDP’nin anahtar bir role sahip olduğu vurgulandıktan sonra, “İster HDP’li isterse başka bir aday olsun, isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının gerekli olduğu inancındayız” vurgusu, açıklamanın en can alıcı yanını oluşturdu.

4- HDP, ‘Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayabilirim. Millet İttifakı’nın adayını destekleyebilirim. Ama adayların belirlendiği masada ben de yer almalıyım’ dedi.

5- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değiştirmeyi ortak payda olarak sundu. ‘Ben de varım ama ben olmadan seçimi kazanamayacağınızı ve sistemi değiştirmeyeceğinizi de görmeniz gerekiyor’ dedi.

6- Selahattin Demirtaş, güçlü bir destek verdi. Hem tutum belgesi açıklanmadan önce tweet attı hem de açıklamanın linkini paylaştı.

7- Kılıçdaroğlu’nun, “Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz“ açıklamasından sonra bir muhatap tartışması yaşanmıştı. Sezai Temelli ve Asrın Hukuk Bürosu İmralı’yı muhatap gösterirken Demirtaş, HDP’nin muhatap Meclis’in ise çözüm mercii olduğunu savunmuştu. HDP’nin açıkladığı tutum belgesi ile Demirtaş’ın iradesi örtüştü. Belki de Demirtaş, ondan dolayı bu denli güçlü bir destek verdi.

8- HDP ilk kez İmralı’yı adres göstermeyen bir tutum belgesi açıkladı. Bunu Öcalan’ın onayını alarak yaptıklarını sanmıyorum. Ama siyasi sonucu ne olur bilmem.

9- HDP daha önce açıkladığı “Hiçbir ittifak içinde değiliz” duruşunu koruduğunu ifade etti. 2023 seçimleri için, yerel seçim başarısını getiren İstanbul Modeli’ni önerdi.

10- HDP, Millet İttifakı’na girmeyecek, böylece CHP’nin ulusalcıları İYİ Parti’nin milliyetçileri rahatsız olmayacak. Ama muhalefetin cumhurbaşkanı adayını destekleyecek.

11- HDP’nin açıklaması Kılıçdaroğlu’na destek mi? Orası net değil ama muhalefete önemli bir destek olduğu net.

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TIKLAYIN -HDP’nin Tutum Belgesi'nde “Kürt sorunu için çözüm adresi Meclis” vurgusu