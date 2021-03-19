Abdulkadir Selvi: HDP’nin kapatılması güçlü bir olasılık olmasına rağmen sürpriz bir karar da çıkabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "HDP kararı siyaseti yeniden şekillendirecek. Cumhurbaşkanlığı seçimine uzanan sonuçları olacak. O nedenle Anayasa Mahkemesi’ne dikkat diyorum. HDP’nin kapatılması güçlü bir olasılık olmasına rağmen sürpriz bir karar da çıkabilir." görüşünü savundu.

Selvi yazısında, "HDP hakkında kapatma davası açılması sürpriz değildi. Hatta davul zurna ile geldi. O nedenle HDP yöneticileri bir şokla karşılaşmadılar. Ama zor durumda oldukları kesin. HDP MYK dün izlenecek yol haritasını belirlemek üzere toplandı. Önlerinde HDP’nin kendini feshedip, Meclis’te 1 milletvekili ile temsil edilen Demokratik Bölgeler Partisi’ne geçmek ya da kapatma davasına karşı Anayasa Mahkemesi’nde hukuki yoldan mücadele etmek gibi iki seçenek duruyor. HDP kaynaklarından edindiğim izlenim, kapatma davasına karşı mücadele edecekleri yönünde. HDP’yi feshedip DBP’ye geçme seçeneği üzerinde durulmuyor. HDP, kapatma davaları ile büyüyen bir siyasi gelenekten geliyor. O nedenle kapatma davasını yeni bir mücadele zemini olarak kullanmayı düşünüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

"HDP hakkında kapatma davası açıldı diye otomatik olarak kapatılacağı anlamına gelmiyor. HDP geleneğinden şimdiye kadar 7 parti kapatıldığı için kapatma davasının açıldığı andan itibaren HDP’ye kapatılmış muamelesi yapılıyor. Ama Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlaliyle ilgili verdiği kararlar dikkate alındığında, ‘Aç-kapa-ARTEMA’ reklamındaki gibi olmayabilir."