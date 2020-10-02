Abdulkadir Selvi: HDP’lilerin dokunulmazlığı nedeniyle Meclis’i gergin ve çalkantılı bir dönem bekliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Pandemi nedeniyle Meclis, eskiye oranla sakin bir açılış yaptı. Ama sakin geçmeyeceği belli. HDP’lilerin dokunulmazlığı nedeniyle Meclis’i gergin ve çalkantılı bir dönem bekliyor." görüşünü savundu.

Meclis açılışını takip eden Selvi, "Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını dikkatli bir şekilde izledi. İsrail-Filistin bölümüne geçince Erdoğan’ın konuşma metnini istedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın üzerinde notlar aldığı konuşma metninin bulunduğu kitapçığı Akşener’e verdi." ifadesini kullandı.

Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul salonuna girince AK Parti ve MHP’liler ayağa kalkarak karşıladı. İyi Partililer ilk başta küçük bir tereddüt yaşamalarına rağmen ayağa kalktılar. İyi Partililer doğru olanı yaptı. Çünkü o saygı Erdoğan’ın şahsından ziyade Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na gösteriliyor. Beklendiği gibi, CHP’liler ayağa kalkmadı. İyi Parti ile CHP arasındaki fark bu." düşüncesini dile getirdi.

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