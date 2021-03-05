Abdulkadir Selvi: Gara’dan sonra büyük bir sınır ötesi operasyon mu gündemde?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı ortakı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretini yazdı. Selvi, “Gara’dan sonra büyük bir sınır ötesi operasyon mu gündemde?” diye sordu.

Selvi yazısında, “Peki iki lider ne konuştu? Sadece 'İleriye dönük bir görüşme' yanıtını aldım. İleriye dönük ne olabilir?” ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

"HDP’nin kapatılması konusu mu? HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılması mı? Çünkü Bahçeli daha 3 gün önce HDP’nin kapatılması çağrısını yineledi. Bir ihtimal de iki liderin bu ay içinde kongreleri olmasıydı. MHP 18 Mart’ta, AK Parti ise 24 Mart’ta kurultay yapacak. Cumhur ittifakının iki lideri yoksa kongre sonrasında bir kabine değişikliğini mi konuştular? Gerçi onu konuşmak için daha zaman var. Bahçeli, Cumhurbaşkanı’nın tercihlerine saygı göstermesine rağmen Erdoğan her önemli gelişme öncesinde Bahçeli ile görüşmeye özen gösteriyor.

İki liderin siyaseti şekillendirecek hangi adımları atacağı ihtimalinin üzerinde durduk ama hepimizi şaşırtacak bir konu neden olmasın? İki lider görüşürken yüreğimizi yakan haberi aldık. Düşen helikopterde aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu 11 asker şehit oldu. Gara’dan sonra büyük bir sınır ötesi operasyon mu gündemde?"