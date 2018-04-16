Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın yeni stratejisini bir kenara yazın

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD, İngiltere ve Fransa'dan oluşan koalisyon güçlerinin Suriye'ye yönelik düzenlediği hava harekâtının perde arkasında yaşananları aktardı.

Harekât öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen tek liderin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Selvi, "Erdoğan’ın yeni stratejisini bir kenara yazın. Çünkü bundan sonra daha sık duyacağız" ifadesini kullandı.

Selvi, "Suriye krizinde yeni strateji uygulandı" başlığıyla yayımlanan yazısında, harekât için seçilen tarihten dolayı rahatsızlık duyduğunu da şöyle anlattı:

"Operasyonun Miraç Kandili’ne denk getirilmesi yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Saddam Hüseyin’i de Kurban Bayramı’nda sabaha karşı idam etmişlerdi, Süleymaniye’de askerlerimizin başına çuval geçirdiklerinde de takvimler 4 Temmuz’u yani ABD’nin bağımsızlık gününü gösteriyordu. ABD semboller üzerinden mesaj veren bir ülke. İslam dünyasını rahatsız eden bu tarihlerin tesadüfen seçildiğini düşünmüyorum. Ben de rahatsızım. Ama Esad rejimi Duma’da masum çocukları kimyasal silahla öldürürken, yine İslam dünyası açısından mübarek üç ayların içinde değil miydik? Ayrıca hiçbir mübarek güne denk gelmese de kimyasal silahla katledilen insan değil mi? Al Amerika’yı vur Esad rejimine."