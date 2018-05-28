Abdulkadir Selvi: Erdoğan, seçim taktiği olarak AK Parti-CHP kutuplaşmasına oynuyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki baskın seçimlerde seçim taktiği olarak AKP-CHP kutuplaşması üzerinden kampyanyasını sürdüreceğini söyledi. Selvi, Erdoğan'ın "Diğer cumhurbaşkanı adaylarının açıklarını yakaladıkça kullanmaktan çekinmeyeceğini" aktardı.

Selvi'nin "Yeni hükümet sisteminin taslağı" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

"CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan seçim kampanyasını Erzurum’dan başlattı, İstanbul’da tamamlayacak.

Erzurum’daki ilgiden yüksek moralle dönen Erdoğan, son haftayı İstanbul’a ayıracak. İstanbul’u ilçe ilçe, semt semt gezip miting yapacak. “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” sözü Erdoğan’a ait. Ama aynı zamanda, ”İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” yaklaşımının mimarı da o.

Erdoğan seçim kampanyasına başlayınca bir yandan da rakipleriyle polemiklere başladı. Belli ki diğer cumhurbaşkanı adaylarının açıklarını yakaladıkça kullanmaktan çekinmeyecek. Ama daha çok Muharrem İnce’yi hedef alacağı anlaşılıyor. İnce’nin yerli otomobil projesini durduracağı yönündeki açıklamasına Erzurum’dan yanıt verdi. Erdoğan, seçim taktiği olarak AK Parti-CHP kutuplaşmasına oynuyor."