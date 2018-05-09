Abdulkadir Selvi: Erdoğan salvolara başladı, vekil listelerinde sarsıntı yaşanabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki rakiplerini gördükçe "salvolarına" başladığını yazdı. "Seçim kampanyası çok sert geçecek" iddiasında bulunan Selvi, AKP Genel Başkanı'nın milletvekilleri adaylarıyla ilgili olarak açıklamalarını değerlendirirken "Bu sözler listelerde bir sarsıntının işareti olabilir mi?" diye sordu.

Selvi, "Erdoğan’dan seçimlere ve listelere ilişkin sinyaller" başlığıyla kaleme aldığı yazısında şunları yazdı:

...Muharrem İnce’ye, “CHP kongrelerinde genel başkanlık için aday olan ama bir türlü seçilemeyen bir ismi, Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı için önerdiler” dedi. Belli ki oradan yüklenecek. “Seçim kampanyasında CHP’nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağımızı bilemiyoruz” diye konuştu. Gandi Kemal’den sonra Gariban Muharrem.

Cumhurbaşkanı adayları netleşmeye başlayınca Erdoğan da salvolarına başladı. “Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak” dedi. Bu da gösteriyor ki seçim kampanyası çok sert geçecek.

... Erdoğan, milletvekili listeleriyle ilgili manidar uyarılarda bulundu. “Herkesin işte budur diyeceği isimlerle çıkmakta kararlıyız” dedi. ”Listelerde yer alanlar olacaktır, yer almayanlar olacaktır. Biz bunları bir kuyumcu hassasiyeti içerisinde elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Yer alanlar, yer almayanlar bu noktada bizi anlayışla karşılamaları gerekir” diye konuştu. Bu sözler listelerde bir sarsıntının işareti olabilir mi? Listeler açıklandığında ne anlama geldiğini göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde iki hedefi var.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda ezici bir çoğunlukla kazanmak.

Cumhur ittifakı olarak Meclis’te Anayasa’yı değiştirecek bir sayıyı elde etmek.

Erdoğan çıtayı yükseğe koydu.