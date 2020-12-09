Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Erdoğan’ın karşısına ortak aday çıkarma fikri, Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatının en önemli projesi” görüşünü savundu.

Selvi, “Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaramadı ama yerel seçimlerde ortak aday çıkarmayı başardı. Bunun sonucunu da İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya’yı kazanmak suretiyle aldı. 2018 seçimlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Kılıçdaroğlu tüm enerjisini millet ittifakını koruma üzerine harcıyor. Yeni kurulan DEVA ve Gelecek partilerini de dahil ederek ittifakı genişletme planı yapıyor. 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına ortak aday çıkarma fikri, Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatının en önemli projesi diyebiliriz.” düşüncesini dile getirdi.

Selvi yazısında, “Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmayacağını düşünüyorum. Ama ters köşe yapar da aday olursa buna en çok Erdoğan’ın sevineceğini düşünüyorum. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı için CHP Lideri ile yarışmayı, kafasına konan bir talih kuşu gibi düşüneceğinden eminim.” İfadesini kullandı.