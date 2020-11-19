Abdulkadir Selvi: Erdoğan’ın  faiz artışına karşı çıkan mesajına rağmen faiz artışının sağlanacağını düşünüyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek faiz çıkışına rağmen Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerine uygun bir faiz artışı yapacağını savundu.

Selvi, "Bugün gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında. Bu karar, yeni ekonomi yönetiminin bir anlamda test edilmesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TOBB’un düzenlediği Türkiye Ekonomi Şurâsı’nda faiz artışına karşı çıkan mesajına rağmen piyasa beklentilerine uygun bir artışın sağlanacağını düşünüyorum. Ama asıl önemli olan Türkiye’nin yerli ve yabancı yatırımcıya uygun iklime kavuşması olacak." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi yaptığı açıklamada, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi. Erdoğan, "Hazırlık devrini geride bırakıp şahlanış dönemine giriyoruz" görüşünü savundu.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Merkez Bankası kararı öncesi 'faiz' çıkışı: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor