Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın başkanlık edeceği MGK, MYK ve Bakanlar Kurulu toplantılarına katılacaklar bir gün önce Covid-19 testi yaptıracak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplantıları video konferans yöntemiyle yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MGK, MYK ve Bakanlar Kurulu toplantılarını uzun bir aradan sonra yüz yüze yapacağını, toplantıya katılanların bir gün önceden Covid-19 testi yaptıracağını yazdı.

Selvi, "Toplantılarda '2M 1T' kuralı geçerli olacak. Maske, mesafe ve temizlik kuralları gözetilecek. Ama sadece onunla da yetinilmeyecek. Toplantıya katılacak olanlar 1 gün önceden Covid-19 testi yaptıracak. Yarın yapılacak AK Parti MYK toplantısı öncesinde de MYK üyeleri bugün test yaptıracaklar. Sosyal mesafe dikkate alınarak MYK toplantısı her zamanki yerde değil, MKYK üyelerinin toplantı yaptığı 60 kişilik salonda yapılacak." bilgisini paylaştı.

Selvi, "Bugünkü MGK’da ve perşembe günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu’nda da aynı kural geçerli mi olacak, orasını bilmiyorum. Çünkü onlar devlet olduğu için soramadım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü’nde de Koronavirüs önlemleri sıkı bir şekilde uygulanıyordu. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın zaman zaman kısıtlamalardan dolayı serzenişte bulunduğunu ancak önlemlere riayet ettiğini açıklamıştı." ifadesini kullandı.

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