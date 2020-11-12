Abdulkadir Selvi: Erdoğan, doğru hamle yaptığına inandığı zaman yüzünde kararlı bir ifade oluşuyor, dün de aynı ifadeyi gördüm

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün gerçekleştirilen AKP grup toplantısından izlenimlerini köşesine taşıdı.Selvi, "Erdoğan, doğru hamle yaptığına inandığı zaman yüzünde kararlı bir ifade oluşuyor, dün de aynı ifadeyi gördüm" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Ekonomide paradigma değişikliğine gidiliyor diye iddialı bir ifade kullanacak değilim. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasalara güven ve hukuk devleti konusunda yeni bir anlayışın ipuçlarını verdi. O nedenle Erdoğan’ın AK Parti grubunda yaptığı konuşma metnini önümüze koyup verilen mesajları ciddi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Berat Albayrak’ın istifasının ardından Erdoğan dünkü grup konuşmasında ekonomiye ilişkin yeni bir perspektif verdi." görüşünü savundu.

Selvi, "Erdoğan’ın dikkat çekici bir özelliği var. Önemli siyasi gelişmeler karşısında doğru hamle yaptığına inandığı zaman yüzünde kararlı bir ifade oluşuyor. AK Parti grubuna girdiğinde selamlaşırken yüzünde aynı ifadeyi gördüm. Erdoğan, grup konuşmasını yaptıktan sonra Meclis’ten ayrılırken 'Hayırlı olsun' dedik. O da 'İyi olacak inşallah' diye karşılık verdi." ifadesini kullandı.

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