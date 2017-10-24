Abdulkadir Selvi: Erdoğan, "Bu iş gereğinden fazla uzadı, derhal istifa et" dedi, Gökçek'in başka çaresi kalmadı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, istifası istenen Ankara, Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanları'nın direnme kararı almalarına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'kararlı duruşu' nedeniyle geri adım attıklarını belirtti. Selvi, istifa etmek istemeyen Melih Gökçek'in Erdoğan'ın "Bu iş gereğinden fazla uzadı, derhal istifa et" sözünün ardından başka çaresi kalmadığı yorumunda bulundu.

Abdulkadir Selvi'nin "Gökçek ve Altepe’nin istifası, Ahmet Edip Uğur’un durumu" başlığıyla yayımlanan (24 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istifası istenen belediye başkanlarıyla ilgili olarak, “Gereğini yapacaklar” demişti.

Şimdi gereği yapılmaya başlandı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe istifa etti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, cumartesi günü istifa edeceğini açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın direneceği söyleniyordu. Hatta kendisi de Bosna dönüşünde görevimin başındayım demişti. Hafta sonunu direnme kararıyla geçiren Altepe, hafta başında istifasını duyuran ilk isim oldu. Melih Gökçek’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğü 5 Ekim tarihinden bu yana istifası bekleniyordu. Ancak Gökçek zaman kazanarak Erdoğan’ı ikna edeceğini düşündü. Oysa ilk görüşmede Cumhurbaşkanı, “Bu işi fazla uzatma” demişti. Gökçek o görüşmede Erdoğan’a istifasını verdikten sonra çekincelerini dile getirseydi bu süreçten büyüyerek çıkardı. Ancak o "Benim bu şekilde çekilmem doğru olmaz” demeyi tercih etti. “Çoluğuma çocuğuma ne anlatacağım, yolsuzluğum mu var, FETÖ’cü müyüm, neden istifa edeceğim” diye konuştu. Bir ara direnme kararı aldı. Sonra kendisinden sonra gelecek ismi belirleme çabasına girdi. Hatta geçen haftayı üç belediye başkanının ortak hareket etme ve istifa etmeme kararı aldıkları yönündeki haberlerle tamamladık. Süreç uzadıkça hem AK Parti hem de kendileri yıpranmaya başladı. Erdoğan’ın liderliğinin tartışılma ihtimali belirdi. Geçen hafta tırmanan kriz, dünden itibaren çözüm sürecine girdi. Bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı belirleyici oldu.

Erdoğan'ın kararlılığı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek,Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı ilk görüşmeden sonra attığı tweet’te, Külliye’nin karşısına yapılacak projeden söz etmişti. Bu kez o tür bir manevra yapmasına imkan tanınmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşme sırasında sürecin zaten gereğinden fazla uzadığı ve partiye zarar verecek bir noktaya ulaştığını belirtip, Gökçek’ten derhal istifa etmesini istediği söyleniyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmede istifa sürecine son bir noktayı koyması gerektiği sonucu çıktı. Çünkü Erdoğan, istifa dışında Gökçek’e ikinci bir şık sunmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sorunun çözülmesi için Gökçek’e son bir kredi açmıştı. O görüşme yapıldı ve Gökçek, makam odasından Erdoğan’a, istifasını beyan ederek çıkmak durumunda kaldı. Çünkü, Erdoğan başka bir seçenek sunmadı. Uzun bir görüşme olduğu söyleniyor. Ama sıcak ve samimi bir ortamda geçmediği ifade ediliyor. Gökçek de bu kararlılık karşısında manevra alanının kalmadığını görmüş olmalı ki, bu kez müzelik tweet atmak yerine beklenen istifa açıklamasını yapmak durumunda kaldı.

Balıkesir'den istifa sinyali

Üç belediye başkanından ikisi istifa kararı aldı. Şimdi sırada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur var. Peki Ahmet Edip Uğurne yapacak? Dün akşam saatlerine kadar, gelen bilgi tek başına kalsa da direnmeye devam edeceği yönündeydi. Ancak gece yarısı, “İstifa sürecini kısaltacağım” dediği söylendi. Bu süreç içinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan gelen ilk istifa sinyaliydi. Çünkü Ahmet Edip Uğur şu ana kadar vuruşarak çekilme yönünde sinyaller verdi. Ancak onun da görevden alınma yerine istifa edeceği konuşulmaya başlandı.

AK Parti açısından yönetimi zor bir süreç oldu. Başbakan değişecek denildi, Ahmet Davutoğlu süreci kolaylaştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değişecek denildi, Kadir Topbaş, sorun çıkarmadan çekildi. Ancak Ankara, Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlarına sıra gelince, iş değişti. Ak Parti’nin siyasi geleneğinden yaşanmayan bir süreç yaşandı. Ancak Erdoğan’ın kararlılığı sayesinde sorunun bir krize dönüşmeden çözülmesi sağlandı.