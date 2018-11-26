Abdulkadir Selvi: Erdoğan, belediye başkanı adaylarına taktik verdi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP tarafından cumartesi günü düzenlenen tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylara birtakım taktikler verdiğini ifade etti.

Erdoğan 40 il adayının açıklandığı toplantıda adaylarla kısa süreli görüşmeler yapmıştı.

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan hangi taktikleri verdi?" başlığıyla yayımlanan yazısında Erdoğan'ın şu taktiği verdiğini söyledi:

“Daha fazla oy almak için planlama yapın. İyi çalışın. Bir oy, bir oydur”

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