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Politika

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye "Telefonum 24 saat açık, bir konu olursa beni arayın" dedi

Bahçeli: Cumhurbaşkanı siyaseti çok iyi biliyor

07 Mart 2018 13:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle 18 Şubat'taki görüşmesinde, kendisiyle istediği zaman iletişim kurabileceğini, telefonunun 24 saat açık olduğunu söylediği belirtildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın Bahçeli'ye, "Bizimle ilgili bir konu olunca lütfen benim telefonum 24 saat açıktır. Doğrudan ikimiz konuşalım, beni arayın" dediğini aktardı.

Selvi, Bahçeli'nin de görüşmeden sonra kurmaylarına "Cumhurbaşkanı siyaseti çok iyi biliyor. Siyaset kurdu" dediğini söyledi.

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