Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Arınç'a "Biz niye böyle uzaklaştık, birlikte çalışalım" dedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın birbirlerine “Biz niye böyle uzaklaştık” dediğini belirterek birlikte çalışmak üzere anlaştıklarını öne sürdü.

Selvi'nin "Muhalefetin ittifakında son durum" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Abdullah Gül hazin bir final yaparken, Bülent Arınç vefalı bir adam olduğunu gösterdi. Böylece özgül ağırlığını korudu. Erdoğan-Arınç görüşmesine ilişkin bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum" diyerek, "Zaman zaman duygusal anlar yaşanıyor. Her iki isim de, “Biz niye böyle uzaklaştık” diyor. Sohbet, “Daha yakın duralım. Yanlışları düzeltelim. Birlikte çalışalım” temennisiyle son buluyor" diye yazdı.

"Erdoğan seçim kampanyasında bazı mitinglere birlikte gideceklerini söylüyor" diye öne süren Selvi, "Arınç bundan memnuniyet duyacağını ifade ediyor. Abdullah Bey’in silueti AK Parti’yi terk ederken, Bülent Arınç güçlü bir dönüş yapıyor" dedi.