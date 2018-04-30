T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Arınç'a "Biz niye böyle uzaklaştık, birlikte çalışalım" dedi

Selvi: Erdoğan seçim kampanyasında bazı mitinglere birlikte gideceklerini söylüyor

30 Nisan 2018 12:03

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın birbirlerine “Biz niye böyle uzaklaştık” dediğini belirterek birlikte çalışmak üzere anlaştıklarını öne sürdü. 

Selvi'nin "Muhalefetin ittifakında son durum" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Abdullah Gül hazin bir final yaparken, Bülent Arınç vefalı bir adam olduğunu gösterdi. Böylece özgül ağırlığını korudu. Erdoğan-Arınç görüşmesine ilişkin bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum" diyerek, "Zaman zaman duygusal anlar yaşanıyor. Her iki isim de, “Biz niye böyle uzaklaştık” diyor. Sohbet, “Daha yakın duralım. Yanlışları düzeltelim. Birlikte çalışalım” temennisiyle son buluyor" diye yazdı.

"Erdoğan seçim kampanyasında bazı mitinglere birlikte gideceklerini söylüyor" diye öne süren Selvi,  "Arınç bundan memnuniyet duyacağını ifade ediyor. Abdullah Bey’in silueti AK Parti’yi terk ederken, Bülent Arınç güçlü bir dönüş yapıyor" dedi. 

ETİKETLER

Albukladşr SelviErdoğanBülent Arınçerken seçimAbdullah Gül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24