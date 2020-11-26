Abdulkadir Selvi: Erdoğan Arınç'la ilgili konuşurken Bakan Soylu önündeki kâğıda not alıyordu, sonra onu ortadan kaldırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Bülent Arınç'la ilgili konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önündeki kâğıda not aldığını yazdı. Selvi, Soylu'nun not yok ettiğini belirtti.

Selvi yazısında, "Arınç, 'Sözleriniz bizi üzdü, rencide etti' deyince Erdoğan 'Sizin sözleriniz bizi daha çok üzdü. Beni rencide etti. Ellerinde Yasin Börü'nün, Kürtlerin kanı olan adamı başımıza çıkarıyorsun' diye tepki gösteriyor. Zaten dünkü konuşmasında da 'Kitabını herkes okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur' dedi. Erdoğan bunlan söylerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önündeki kâğıda not alıyordu. Sonra onu ortadan kaldırdı." ifadesini kullandı.