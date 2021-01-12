Abdulkadir Selvi: Erdoğan, AKP MYK'da sosyal medya talimatı verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin MYK toplantısında sosyal medya tartışmalarına ilişkin talimat verdiğini yazdı.

Selvi yazısında, "Sosyal medya gençler ve kadınlar üzerinde daha çok etkili oluyor. Siyasette sosyal medya bir gerçek ama her şey değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da sosyal medyayla ilgili bir tartışma üzerine, 'Sosyal medya önemli ama aynı zamanda çok şişirme bir şeydir. Bizim partililerimizle, üyelerimizle, halkla doğrudan temasa önem vermemiz lazım” diyor. Ardından da ekliyor: “Ruberu, yani yüz yüze görüşme." ifadesini kullandı.